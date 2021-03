Trotz der Abstandsregeln eine Nähe aufbauen

Einige betreute Familien kommen aus bildungsfernen Schichten, die Kinder können also nicht auf Unterstützung beim Lernen zählen, was im Homeschooling notwendig wäre. Die Betreuer stellen Entwickungsrückschritte bei den Kindern fest. „Ganz brutal triffst auch die Jugendlichen. Ihnen fehlen Perspektiven. Nichts ist planbar, alles ungewiss“, so Klescher. „Es gibt Geschichten, die mich nach wie vor schockieren, aber letztendlich geht es in unserer Arbeit darum, Familien bestmöglich zu unterstützen. Und das ist nicht möglich, wenn wir selbst in eine Schockstarre verfallen. Auch der Respekt vor anderen Familienwelten, Lebenswelten, spielt in unserem Job eine sehr wichtige Rolle. Durch die mobile Familienarbeit konnten schon einige Fremdunterbringungen abwenden. Das ist für mich ein großer Lichtblick, ein Erfolg.“