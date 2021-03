Galerie Maier präsentiert Werke von Fritz Martinz

Der 2002 im 78. Lebensjahr in seiner Wiener Atelierwohnung verstorbene Maler Fritz Martinz war Zeit seines Lebens ein Außenseiter des Kulturbetriebes. Martinz begann seine Studien bei Szyskowitz in Graz. Ein traumatisch einschneidendes Erlebnis, welches sein Kunststudium unterbrach, war der Kriegsdienst von 1943 bis 1945. Danach studierte er bei Albert Paris Gütersloh an der Akademie der Bildenden Künste und wurde 1949 Mitglied der Wiener Sezession. Er gehörte eine Zeit lang zum Kreis rund um den römisch-katholischen Priester und Kunstförderer Otto Mauer, bevor sich dieser dem Abstrakten zuwandte, da Fritz Martinz aus tiefster Überzeugung einen anderen Weg ging. Nämlich den des Gegenständlichen, des Realistischen. Diesen beschritt er in den 1950er- und 60er-Jahren noch Seite an Seite mit Alfred Hrdlicka.