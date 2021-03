Rote Laterne für die Bezirke Lienz und Imst

In Vorarlberg hat Bezirk Feldkirch höchsten Wert

Blickt man in die anderen Bundesländer, gibt es auch dort einige Bezirke mit hohen Werten. In Oberösterreich ist es der Bezirk Perg (369,7), im Burgenland Jennersdorf (350,9), in der Steiermark Leibnitz (305,6) und in Kärnten Hermagor (282,5). Wien weist einen Wert von 259,5 auf. Schlusslicht im positiven Sinne ist der Bezirk Feldkirch im Ländle, der mit 96,2 den höchsten Bezirkswert in Vorarlberg aufweist.