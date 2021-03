Spittal: Gerhard Köfer im „Krone“-Interview

Sie sind, wenn die binnen sechs Wochen zu erfolgende Angelobung erfolgt sein wird, wieder Bürgermeister in Spittal. Aber Mehrheit im Gemeinderat haben Sie keine. Wie sollen Sie da regieren und Projekte umsetzen? Mit dem freien Spiel der Kräfte? Etwa nach dem Vorbild von Bürgermeister Martin Treffner in Feldkirchen in der Vorperiode?

Dieses freie Spiel der Kräfte halte ich nicht für geschickt. Es wird eine Koalition nötig sein und wird werden natürlich mit allen im Gemeinderat vertretenen Parteien Gespräche führen. Aber unsere Prinzipien werden wir nirgends verkaufen, nicht in Klagenfurt und nicht in Spittal. Wir kämpfen nicht um Positionen und Jobs und gehen daher auch ohne Wünsche in solche Gespräche.