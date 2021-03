Team Kärnten ist der Stichwahl-Sieger

Dieser Wahltag endete für die erfolgsverwöhnte SPÖ mit einem schlimmen Desaster: Die Bürgermeister in Klagenfurt, Spittal an der Drau, Hermagor, Brückl und St. Georgen am Längsee gingen verloren - nur als Beispiele. Das können Siege in Seeboden oder Maria Saal nicht wettmachen. Was die Kärntner Genossen aber noch mehr schmerzt: Der große Sieger ist das Team Kärnten des Ex-SP-Mannes Gerhard Köfer, der nun sein Comeback als Bürgermeister in Spittal feiert, TK-Kandidat Christian Scheider gibt sein Comeback in Klagenfurt und TK-Bewerber Gerhard Oleschko das seine in Keutschach.