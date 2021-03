Gerhard Köfer ist zurück im Spittaler Rathaus

Pirih, dem man die Enttäuschung ansehen konnte, will weiter in der Gemeindepolitik tätig sein. „Dieser Tage wird sich entscheiden, ob mich meine Parteivorstandsmitglieder als Vizebürgermeister haben möchten. Ich will es auf alle Fälle!“, zeigt sich Gerhard Pirih entschlossen. Beide Gerhards, die einst Parteikollegen waren, können sich auch jetzt noch eine Zusammenarbeit vorstellen. Pirih: „Ich bin dafür bereit. Wenn es mit Spittal weitergehen soll, dann muss an einem Strang gezogen werden.“ Köfer teilt die Meinung seines Vorgängers. „Wir werden vergessen, was während des Wahlkampfs passiert ist, werden nach vorne schauen. Wir werden uns im Gemeinderat zusammenraufen und gut zusammenarbeiten. Da bin ich mir sicher!“, so Köfer, der sich am Ende von Kontrahent Pirih per „Corona-Faustgruß“ verabschiedete.