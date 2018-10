Referatsleiterin kritisiert Razzia und Ministerium

„Was sie mitgenommen haben, war sinnlos“

Erwartungsgemäß kritisiert hat Sybille G. die Hausdurchsuchung am 28. Februar, bei der Polizisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in ihrem Büro sämtliche Datenträger konfiszierten. Neben zahlreichen vertraulichen Unterlagen habe man auch „kartonweise Musik-CDs von einem Kinderpräventionsprojekt“ mitgenommen. „Ich habe ihnen nur noch gesagt, ich gratulier‘ euch dazu. Das war so sinnlos, was sie mitgenommen haben“, sagte die Beamtin. Die Razzia sei außerhalb der Norm gewesen. So verwies sie etwa darauf, dass bei der Razzia eine Ramme in ein Amtsgebäude mitgenommen worden sei, obwohl es eine Zentralkarte gebe.