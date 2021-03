„Die Steirer brauchen wieder Perspektiven“

Welche Schwerpunkte werden Sie als Primar setzen, Herr Schneider?

Ich will die Psychotherapie weiter etablieren. Sie ist eine wichtige Säule der Psychiatrie und hilft den Menschen, wieder Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu finden. Andererseits ist eine fundierte Ausbildung in Psychotherapie für junge Ärzte attraktiv und wirkt so einem Facharztmangel in unserem Bereich entgegen.