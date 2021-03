Sport und Diät statt Musik in verrauchten Bars

Aber Kirchmeyer ist nicht der Typ, der aufgibt. Für den Lebensunterhalt muss er mittlerweile zwar das „Ersparte für die Altersvorsorge“ angreifen, aber es gibt auch Förderungen, die ihn über Wasser halten. Und er kann sich auf seine positive Grundeinstellung verlassen. Statt Musik in verrauchten Bars zu spielen, tut er nach 30 Jahren in der Branche endlich einmal seinem Körper etwas Gutes. „Ich habe die aufgeschobene Gesundenuntersuchung nachgeholt, gehe laufen, habe eine Diät gemacht und acht Kilo abgenommen, koche gesund und schaue, dass ich im Kopf frisch bleibe. Ich lese und schreibe viel - aber keine Songs. Dazu bin ich nicht in der Stimmung“, gesteht Kirchmeyer. Denn auch wenn er versucht, das Beste aus der Krise zu machen. „Über Corona will ich nichts schreiben.“