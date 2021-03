Viele Fragen zu Kurzarbeit, Homeoffice und Co.

Anlässlich des heutigen „Weltverbrauchertages“ zog die Arbeiterkammer Bilanz über das fordernde Corona-Jahr (siehe auch Seite 14/15). „Das Pandemie-Jahr war für uns ein Kraftakt. Wir verzeichneten ab März einen rapiden Anstieg an Anfragen. Dafür war es nötig, unser Angebot zu adaptieren“, betont AK-Präsident Gerhard Michalitsch. Beratungen fanden entweder per Telefon oder E-Mail statt. Insgesamt konnten so rund 43.000 Anfragen bearbeitet werden. Auch der Zugriff auf die AK-Homepage stieg massiv an. Die Zugriffszahlen verdoppelten sich im Vergleich zum Jahr davor.