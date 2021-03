50 wertvolle Koi-Karpfen in Nickelsdorf gestohlen

Ein ungewöhnlicher Diebstahl beschäftigt die Polizei im Bezirk Neusiedl am See im Burgenland. Aus dem Teich in einem Garten in Nickelsdorf stahlen unbekannte Täter besonders wertvolle Fische namens Koi. 50 dieser japanischen Karpfen transportierten die kriminellen Petrijünger in einer am Tatort entwendeten Restmülltonne ab.