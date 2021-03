Ein Optimist mit Herz und Tiefgang

Interessiert war Albert seit jeher an vielem, sei es an den Naturwissenschaften oder der Philosophie, vor allem aber an Menschen. „Die Psychiatrie reitet ja, wenn nicht einseitig betrieben, auf beiden Pferden – der Medizin und der ganzen Breite der Geisteswissenschaften. Daher sollte der Psychiater auf dem ganzen Klavier spielen können, was die Aufgabe spannend macht“, definiert der gebürtige Bregenzerwälder sein umfangreiches Aufgabengebiet. Bereits in jungen Jahren wurde er Primar des im Volksmund als „Valduna“ bekannten Rankweiler Krankenhauses.