Schwarz: „Brutale Gratwanderung mit dem Buckel!“

Die Medaillen in Gold und Bronze von der WM in Cortina hat Marco Schwarz bereits daheim verstaut, vom Weltcupfinale in Lenzerheide wird er nun noch die Kristallkugel für den Slalom-Wertungssieg mitbringen. Und dieser Pokal sei ganz oben einzuordnen. „Es ist ein Zeichen, dass man die ganze Saison stark war. Es war ein Kindheitstraum, das einmal zu gewinnen. Es war eine sehr coole Saison und hat richtig Spaß gemacht“, sagte der Kärntner am Sonntag in Kranjska Gora. Dort genügte ihm ein siebenter Platz im Slalom, um vorzeitig als Wertungssieger festzustehen. „Es war eine brutale Gratwanderung, bei der Piste und mit dem Buckel, der wehtut.“