Mini-Royals: Rührende Worte an ihre „Granny“ Diana

Einen „happy happy Muttertag“ wünscht Prinz George seiner „Granny Diana“ in seiner Karte, für die er ein Landschaftsbild mit Hügeln im Hintergrund und einem Baum sowie Blumen gezeichnet hatte. „Ich liebe dich sehr und denke immer an dich“, schrieb der Älteste der drei Cambridge-Kids an seine Oma. Ein riesengroßes Herz auf rosarotem Papier malte hingegen Prinzessin Charlotte. „Ich denke an dich am Muttertag“, so die Fünfjährige an ihre Oma. „Ich liebe dich so sehr. Papa vermisst dich.“