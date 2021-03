Unfaire EU-Impfverteilung: „Völlig inakzeptabel“

Kurz sieht in der Frage die Gesundheitsministerien in der Verantwortung. Die Kommissionspräsidentin, der Ratspräsident und alle Staats- und Regierungschefs hätten „immer gesagt, es wird gemeinsam beschafft und es wird pro Kopf verteilt“, ergänzte Kurz am Freitagnachmittag in einer Videoschaltung zum Digitalkongress der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.