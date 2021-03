Angeklagter Ex-FPÖ-Abgeordneter gesteht Betrug

„Mir ist alles über den Kopf gewachsen“

Schellenbacher soll zum Beispiel einen Gutachter falsch informiert haben, was zur illegalen Auszahlung von 420.000 Euro führte. In mehreren Fällen sollen Versicherungsgesellschaften geschädigt worden sein. Verteidiger Farid Rifaat erklärt, sein Mandant habe zwar keinen Betrug geplant, habe aber in Kauf genommen, dass Rechnungen zum Teil unrichtig waren. Der Angeklagte selbst sagt: „Die Firma ist so schnell expandiert. Mir ist alles über den Kopf gewachsen.“