Ab 17 Uhr LIVE: St. Pölten gegen Altach

Am liebsten sechs will naturgemäß Robert Ibertsberger mitnehmen. Auf seine „Wölfe“ wartet zum Abschluss des Grunddurchgangs dann noch das Auswärtsspiel in Hartberg. „Es geht für alle noch um wichtige Punkte, die zu vergeben sind, um die eine oder andere bessere Position zu haben“, merkte der SKN-Trainer an. Bei seinem Team geriet im Frühjahr vermehrt Sand ins Getriebe. Aus den vergangenen zehn Runden steht nur ein Sieg (bei WSG Tirol) zu Buche.