Ab 17 Uhr LIVE: SV Ried gegen den LASK

Im Oberösterreich-Derby zwischen der SV Ried und dem LASK am Sonntag (17.00 Uhr) stehen beide Teams in der Bringschuld. In Ried wuchs nach acht Spielen ohne Sieg der Unmut, Trainer Miron Muslic ist beim Tabellen-Zehnten angezählt. Selten standen die Chancen auf einen Auswärtssieg für den LASK so gut wie diesmal. Doch Favoritensiege sind bekanntlich oft die schwierigsten. Mit dem krone.at-LIVETICKER verpassen Sie nichts.