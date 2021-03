Ab 17 Uhr LIVE: Sturm Graz gegen FK Austria Wien

Nachdem zuletzt nach Klagenfurt ausgewichen werden musste, darf Sturm wieder in der heimischen Merkur Arena antreten. Der Rasen wurde in einem ersten Schritt vorerst an den schwerer mitgenommenen Stellen ausgebessert. Eine gute Kunde waren in dieser Woche auch die Vertragsverlängerungen mit Jakob Jantscher und Stefan Hierländer. Das in der Stammelf gesetzte routinierte Duo bleibt vorerst bis 2023. „Das zeigt, wie gut der Verein arbeitet, dass offene Fragen sehr schnell gelöst werden“, so Ilzer.