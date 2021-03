Bulgarien stoppt Corona-Impfungen mit AstraZeneca

Mehr als 11.000 Corona-Tote in Bulgarien

Die Zahl der Neuansteckungen mit SARS-CoV-2 binnen sieben Tagen liegt in Bulgarien amtlichen Angaben vom Donnerstag zufolge bei 395 pro 100.000 Menschen. In dem Land mit 6,9 Millionen Einwohnern wurden bis Freitag 39.823 Corona-Fälle gemeldet. Seit Beginn der Pandemie starben fast 11.100 Menschen an oder mit dem Coronavirus.