Lenker ohne Schein schon zum 17. Mal erwischt!

Bereits zum 17. Mal seit Juni 2017 wurde ein 37-Jähriger aus dem Bezirk Vöcklabruck am Steuer eines Autos erwischt. Der Mann fuhr am 11. März 2021 gegen 16 Uhr in Lenzing und wurde von der Polizei angehalten. Er besitzt keinen Führerschein, die verwendeten Fahrzeuge waren auf ihn zugelassen.