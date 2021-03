USA horten AstraZeneca - trotz fehlender Zulassung

Wie die „New York Times“ berichtet, seien allein 30 Millionen Impfdosen bereits in einer Anlage im Bundesstaat Ohio abgefüllt worden, weitere Dutzende Millionen Dosen in einem Labor in Maryland. Obwohl in Washington bereits eine Diskussion in Washington darüber geführt wurde, ob dieser nicht an andere Länder abgegeben werden sollte, lehnte US-Präsident Joe Biden so ein Vorgehen bislang ab.