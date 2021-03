Kleingarten: Strommast war Swimmingpool im Weg

In Lebensgefahr brachte ein Kleingärtner sich und andere in Wien-Floridsdorf: Der Mann wollte einen Swimmingpool im Grünen verlegen. Allerdings war ihm das Fundament eines Starkstrommastes im Weg, und er begann am Mauerwerk kräftig Hand anzulegen. Nachbarn schlugen Alarm und verhinderten so ein Unglück.