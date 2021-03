Erst nach den Tests droht Steirern die Abriegelung

Zuerst regionale Maßnahmen

Zuallererst setzt man nun auf regionale Maßnahmen, um die Infektionen in einzelnen Kommunen einzudämmen: „Besonders wichtig ist, dass die Bevölkerungstests auch von allen angenommen werden - nur so können wir regionale Abriegelungen verhindern“, appelliert Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) an die Steirer. Sein SPÖ-„Vize“ Anton Lang zeichnet ein düsteres Bild, sollte dieser „worst case“ eintreten: „Das hätte fatale Auswirkungen für die Bevölkerung und die Wirtschaft vor Ort.“