Charge zurückgezogen: Impfwillige weggeschickt

Charge wird nicht mehr verimpft

In der Landeshauptstadt standen lediglich Impfdosen aus dieser Charge zur Verfügung, infolgedessen wurden vor dem Impfstopp Personen damit geimpft. Am Sonntag wurde das Messezentrum in Klagenfurt, wo geimpft wird, zugesperrt. In anderen Orten Kärntens konnten Ärzte am Sonntag auf weitere Chargen zurückgreifen, mit denen weiter geimpft werden kann. Für Klagenfurt muss erst Nachschub geordert werden.