Teenager-Mord: Darum musste Alisha (14) sterben

Mord erinnert an Fall in Deutschland

Der Mord erinnert an einen ähnlichen Fall in Deutschland: Dort hatte Ende Februar ein Mord für Entsetzen gesorgt. In Sinsheim in Baden-Württemberg hatte ein 14-Jähriger seinen 13-jährigen Mitschüler mit einer Freundin in eine Falle gelockt - und das Opfer dann heimtückisch mit einem mitgebrachten Küchenmesser erstochen.