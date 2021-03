Jetzt wieder freie Fahrt von Tirol nach Salzburg

Anfangs für zwei Wochen angedacht, zogen sich die innerösterreichischen Corona-Kontrollen an der Tiroler Landesgrenze doch fast einen Monat hin. Nun ist aber Schluss, die Soldaten zogen um Punkt Mitternacht von den Checkpoints in Waidring, Hochfilzen, Gerlos und am Paß Thurn ab - dasselbe bei der Landesgrenze zu Vorarlberg.