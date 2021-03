Erdogan und Putin zelebrieren „Atom-Freundschaft“

Zum Baubeginn eines weiteren Reaktors für das erste türkische Atomkraftwerk Akkuyu, dessen weitere Einheiten laut ursprünglichen Plänen bereits in Betrieb sein sollten, haben Präsident Recep Tayyip Erdogan und Russlands Staatschef Wladimir Putin die Zusammenarbeit beider Länder gelobt. Putin bezeichnete das AKW am Mittwoch als Ausdruck einer „Freundschaft“ zwischen Moskau und Ankara. Erdogan nannte den Bau einen „strategischen Schritt“, um die Zukunft des Landes in Energiefragen zu sichern.