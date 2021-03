„Century: Age of Ashes“ lädt zum Drachen-Reiten

Entwickler Playwing hat einen neuen Gameplay-Trailer zu seinem Drachenreiter-Multiplayergame „Century: Age of Ashes“ veröffentlicht, das am 12. bis zum 21. März in seine zweite geschlossene Beta startet. Diese enthält neue Matchmaking-Optionen und Spielmodi, eine verbesserte Steuerung sowie einen Free-Flight-Modus, mit dem neue Spieler gegen den Computer üben können. Ab April soll der kompetitive Free-to-Play-Shooter dann im Early-Access auf Steam verfügbar sein.