„Starmania 21“: Neue Chance für Corona-Pechvogel

Wer wird der neue „Starmania“-Star?

In den Auftaktshows werden jeweils acht Kandidaten für die Semifinalshows gesucht. Dann wird das Kandidatenfeld ein weiteres Mal verkleinert - von jeweils 16 auf 8 Talente. Die verbliebenen 16 Kandidaten kommen dann in die erste Finalshow am 16. April. Erst mit Show 8 kommt dann auch das Publikum ins Spiel. Die acht verbliebenen Talente treten dann in vier Zweier-Paarungen gegeneinander an, per Televoting werden die Aufsteiger ermittelt. Die Jury kann aber noch zwei „Jury-Tickets“ vergeben.