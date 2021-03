Premier besprüht Reporter mit Desinfektionsmittel

Kam 2014 bei Militärputsch an die Macht

In Thailand kommt es seit Monaten immer wieder zu Protesten. Unter anderem verlangen die Demonstranten auch den Rücktritt von Prayuth Chan-ocha, dem ehemaligen Chef der Militärjunta, der 2014 mit einem Putsch an die Macht gekommen ist. Im Parlament in Bangkok haben nach einer umstrittenen Wahl im März 2019 derzeit mit Prayuth verbündeten Parteien und das Militär des asiatischen Landes das Sagen.