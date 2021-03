„Nur Salzburg schaut beim Glücksspiel zu“

„Süchtige finden immer einen Weg, um an ihr Suchtmittel zu gelangen. Wer illegale Casinos betreibt, hält sich nicht an Gesetze“, weiß Roman Neßhold vom Salzburger Institut für Spielsucht und Abhängigkeit. Und er schätzt: „Durch Corona floriert das illegale Glücksspielgeschäft.“ Das bezeugen auch die Aktionen der Finanzpolizei – siehe unten. Doch wer sind diese Leute, die in getarnten Cafés und Sonnenstudios an Automaten ihr Glück versuchen? „Es sind junge, wie alte. Unterschicht wie Oberschicht. Migranten überproportional, vor allem im Bereich des Automatenglücksspiels und Sportwetten, es gibt aber auch sehr viele Menschen ohne Migrationshintergrund, die spielen.“ Beraten werden bei Neßhold alle: vom Hausmeister bis zum Politiker.