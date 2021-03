Vorsicht! Im Derby wird heute scharf geschossen

Alle in Deckung, heute wird scharf geschossen! Beim Steirer-Derby (20.20, live ORF Sport plus) kommt’s zum Duell der Torjägerinnen. Auf der einen Seite Slavica Schuster-Levak, die in dieser Saison schon unglaubliche 149 Treffer für die BT Füchse erzielte und die WHA-Torschützenliste anführt. Auf der anderen Seite Ana Marija Babic, die aus allen Rohren schießt und bei 125 Toren für die HIB Graz hält. Macht Platz vier in der Schützenliste.