Jetzt werden die Betreuer geimpft

Diesen Freitag beginnt die Corona-Schutzimpfung in den burgenländischen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Sowohl Lehrer als auch Kindergartenpädagoginnen sollen den schützenden Pieks erhalten. „Damit leistet das Land in diesem Bereich einen wesentlichen Beitrag, um den Betrieb in den Kindergärten und Schulen sicherer zu machen“, betont Landesrätin Daniela Winkler. Im Burgenland gibt es rund 4300 Lehrer sowie 1600 Mitarbeiter in den Kindergärten.