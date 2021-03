Pinguin rettet sich mit Sprung in Boot vor Orcas

Es war Rettung in letzter Sekunde: Touristen wurden bei einem Bootsausflug in der Gerlache-Straße, einer Meerenge in der Antarktis, Augenzeugen, wie ein kleiner Eselspinguin von Schwertwalen gejagt wurde. Doch der Vogel entkam, indem er auf eines ihrer Schlauchboote sprang und sich so vor den hungrigen Orcas (auch Killerwale genannt) in Sicherheit brachte.