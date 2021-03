Willis-Tochter Tallulah spricht über ihr Martyrium

Schon in der Vergangenheit ging Tallulah Willis offen mit Problemen aus ihrer Kindheit und Jugend um. Als junges Mädchen sei sie alkoholabhängig gewesen, erklärte sie einmal. „Wir waren im Familienurlaub. Es war Champagner, er war sehr süß. Und als ich 15 war, starb ich beinah an einer Alkoholvergiftung.“ Sie habe mit dem Trinken angefangen, als sie in ihrem Privatleben sehr viel Schmerz erlebte, offenbarte die heute 27-Jährige damals.