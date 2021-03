Gegen den Fluch: Sieben Jahre sind definitiv genug

Wäre da nicht ein wahnwitziger Fluch: Seit 2014 (!) haben die Oststeirer in der Bundesliga und Zweiten Liga in den Runden 20, 21 und 22 nicht mehr gewonnen, wie Hartberg-Pressesprecher Roland Puchas aus dem Archiv gekramt hat. Eine Bilanz, die der TSV in den ausstehenden drei Partien (Admira, Rapid, St. Pölten) um den Einzug in die Top-Sechs nicht gebrauchen könnte.Doch Trainer Markus Schopp gibt sich kämpferisch: „Die Admira war zwar zuletzt oft auf der Kippe zum Sieg, gegen uns wird das aber nicht passieren!“