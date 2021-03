Telefon-Betrüger blitzten bei Pensionistin ab

Zunächst rief am Freitag eine Frau bei der 79-Jährigen an. Sie sei eine Verwandte, würde nun in die Nähe der Pensionistin ziehen und forderte eine finanzielle Unterstützung. 30.000 Euro wollte die Unbekannte der Flachgauerin entlocken. Die Pensionistin beendete das Telefonat und erhielt kurz darauf einen weiteren Anruf. Dieses Mal meldete sich ein Mann. Er stellte sich als Polizist vor und gab an zu wissen, dass die Pensionistin gerade von einer Betrügerin kontaktiert worden war. Er fragte die 79-Jährige übere ihre Ersparnisse und Wertgegenstände aus. Die Flachgauerin legte auf, erhielt jedoch immer wieder Anrufe von dem Mann. Zwischendurch meldete sich ein weitere Mann, der die Echtheit des angeblichen Polizisten bestätigte. Erst als die Pensionistin drohte, die richtige Polizei zu verständigen, stoppte der Telefon-Terror.