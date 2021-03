Heidrun Primas: „Kunst kann alles und muss nichts“

„Gehen, wenn es am Schönsten ist“

„Der Entschluss ist lange in mir gereift“, sagt sie, und: „Ich bin hier zu einer Art Autorität geworden, möchte mit anderen aber lieber auf Augenhöhe arbeiten.“ Deshalb will sie das bestens aufgestellte Forum Stadtpark nun an jüngere Übergeben, die neue Perspektiven einbringen. Sollte ihr Rat gefragt sein, steht sie natürlich zur Verfügung, auch beim einen oder anderen Projekt will sie weiter mitarbeiten.