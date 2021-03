Bettler als Einbrecherbande: Festnahme an Grenze

Vier Verdächtige, die für Einbruchsdiebstähle in Österreich verantwortlich sein sollen, konnten jetzt von der Polizei geschnappt werden. Die Kriminellen wollten beim Grenzübergang Nickelsdorf einreisen und wurden an Ort und Stelle festgenommen. Für sie ging es anschließend in die Justizanstalt nach Eisenstadt.