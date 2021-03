Mick Schumachers Bolide überrascht mit neuem Look

Formel-2-Champion Mick Schumacher, Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, gibt in dieser Saison sein Königsklassen-Debüt und startet mit riesigem Tatendrang. „Ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr, endlich loszulegen“, sagte der 21-jährige Deutsche. „Ich werde mir den Arsch aufreißen und will alles geben, was ich kann.“