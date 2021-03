How to „Starmania“: Die Regeln nochmals erklärt

Geheimes Voting und Kärtchen in Röhren

Wie die Juroren entscheiden, behalten sie dabei erst einmal für sich, sondern geben stattdessen auf einem Tablett Punkte ein, die man nicht zu sehen bekommt. Je nach Anzahl der Punkte wird die Bühne mit dem Kandidaten in rotes oder grünes Licht getaucht. Rot heißt, der Sänger oder die Sängerin ist fix ausgeschieden, grün heißt für den Kandidaten, er ist in der zweiten Auswahlrunde des Abends gelandet. Erscheint ein Stern, so ist der Kandidat oder die Kandidatin fix weiter im Semifinale.