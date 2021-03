Kosmonauten haben mit ISS-Abdichtung begonnen

Seit Monaten gibt es auf der Internationalen Raumstation ISS ein Problem mit langsam entweichender Luft. Am Montag haben Kosmonauten mit der verbesserten Abdichtung eines Lecks begonnen. Die Arbeiten an dem 4,5 Zentimeter langen Riss sollen fünf Tage dauern, sagte ein Vertreter der Flugleitzentrale der russischen Raumfahrtbehörde Roskosmos in einem live übertragenen Gespräch mit der Besatzung.