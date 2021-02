ISS: Raumfahrer stellten Kratzer und Delle fest

Im Oktober Leck provisorisch abgedichtet

Das Mikroskop war erst in der vergangenen Woche mit einem „Progress“-Raumfrachter vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur ISS gebracht worden. Im Oktober hatte die Besatzung eine 4,5 Zentimeter lange Öffnung im Modul „Swesda“ festgestellt und sie provisorisch abgedichtet. Voraussichtlich am kommenden Montag werde diese erneut versiegelt, hieß es. Am Wochenende sollen die Raumfahrer dafür geschult werden.