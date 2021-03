Roger Federer verzichtet auf ATP-Turnier in Miami

Tennis-Superstar Roger Federer verzichtet auf eine Teilnahme an den Miami Open Ende März. Das berichtete die US-Nachrichtenagentur AP am Montag (Ortszeit) unter Verweis auf eine E-Mail von Federers Manager Tony Godsick. Der 20-fache Grand-Slam-Turniersieger hat seit seinen Operationen am rechten Knie nicht mehr gespielt, die Pause dauert nun schon mehr als ein Jahr. Allerdings will der 39-jährige Schweizer am Turnier in Katar in der kommende Woche teilnehmen.