Anschober: Keine „großen Pandemie-Anheizer“ dabei

Die Zahl der Neuinfektionen steigt seit Wochen, die Sieben-Tage-Inzidenz entfernt sich immer mehr von der erwünschten Zweistelligkeit - dennoch wurden am Montag die Corona-Beschränkungen gelockert. Dagegen hatten sich die meisten Experten ausgesprochen, und auch Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Die nun beschlossenen Schritte verteidigte er am Abend in der „ZiB 2“ und sprach davon, die „großen Pandemie-Anheizer“ verhindert zu haben. Im Gegenzug für die Lockerungen habe es in anderen Bereichen Verschärfungen gegeben. „Nach Ostern wird‘s leichter“, stellte Anschober in Aussicht.