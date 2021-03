Polit-Eiertanz um die Grazer U-Bahn-Pläne

Ministerin Gewessler war am Montag auf Heimatbesuch in Graz. Offiziell für eine Pressekonferenz: Die TU Graz will bis 2030 klimaneutral werden. Die „oberste Klimaschützerin des Landes“, wie Rektor Harald Kainz Gewessler nannte, war voll des Lobes. Zumal es mehr ist als eine bloße Absichtserklärung. Elf Millionen Euro nimmt die Uni dafür in die Hand.