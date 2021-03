Addio, Milan-Meistertitel? Ibrahimovic verletzt!

Fußball-Star Zlatan Ibrahimovic vom AC Milan wird wegen einer muskulären Verletzung länger ausfallen! Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge wurde bei einer Untersuchung ein Adduktorenriss im linken Bein festgestellt. Der 39-Jährige könnte für drei Wochen ausfallen, schrieb die „Gazzetta dello Sport“ am Montag. Demnach würde der Schwede nicht nur in den Partien gegen Udinese Calcio und Hellas Verona in der Serie A sondern auch in der Europa League gegen Manchester United fehlen.