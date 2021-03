Kajsa Vickhoff Lie: Am Start hörte man die Schreie

Dass später noch ein Finanzpolizist im unteren Streckenabschnitt auf der Piste stürzte und abtransportiert werden musste (Was tat der dort?), passte zum schwarzen Sonntag auf einer Strecke, die eigentlich das Prädikat „zu leicht“ verpasst bekommen hatte. Gut-Behrami klagte anLara Gut-Behrami, von Federica Brignone nach fünf Super-G-Siegen in Folge (inklusive WM) beim Zweieinhalb-Stunden-Marathon in die Knie gezwungen, machte die Terminplanung für die Stürze verantwortlich: „Wir sind am Ende der Saison, und wir sind alle müde. Drei Rennen in Folge sind da nicht leicht. Auch mir ging es heute nicht gut, ich war erschöpft, hatte Timing-Probleme.“