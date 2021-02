Junge Skifahrer kollidierten auf der Planai

Gegen 11 Uhr fuhr eine 16-Jährige aus dem Bezirk Schärding auf der FIS-Abfahrt der Planai Richtung Tal. Unterhalb der Mittelstation wollte sie am Streckenrand anhalten, konnte allerdings wegen der harten Piste nicht mehr rechtzeitig abbremsen - und rutschte in ihren am Pistenrand wartenden Freund. Durch den harten Anprall kamen beide Skifahrer zu Sturz und rutschten einige Meter talwärts.